BÉGIN, Denis



Mme Jacqueline Roger et M. Rosaire Bégin souhaitent vous informer avec émotion du décès de leurs fils: Denis Bégin, de Lévis, décédé à Lévis le 4 mars 2019 à l'âge de 55 ans et de Claude Bégin, de Trois-Rivières, décédé à Trois-Rivières le 5 mars 2019 à l'âge de 54 ans. Outre leurs parents, ils laissent dans le deuil plusieurs oncles, tantes, cousins, cousins, autres parents et ami(e)s. De plus Claude laisse dans le deuil son fils William. William et sa mère Sylvie Saulnier ainsi que d'autres proches de Claude accueilleront ses ami(e)s aude 15h à 17h.Par la suite Denis et Claude seront réunis pour un dernier hommage au complexede 19h à 20h.Merci aux parents et ami(e)s qui s'uniront à nous pour cette célébration