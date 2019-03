RICHARD, Normand



À Beaupré, le 18 mars 2019, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Normand Richard. Né à Verdun, le 4 janvier 1949, il était le fils de feu dame Rita Doucet et de feu monsieur Alphonse Richard. Il demeurait à Beaupré. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 10 h.Monsieur Richard laisse dans le deuil ses enfants: Pascale (Christian Marceau), Mathieu, Etienne (Gabrielle Fournier) et leur mère Monique Larochelle; ses petits-enfants: Emile Richard, Raquel Richard-Capote; ses frères et sœurs: Mireille, Serge (feu Yvonne Savard), Louis (Linda Richard), Christian (Monique Pigeon), Alain (Monique Bataille); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Larochelle ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, collègues de travail du RTC, compagnons du club de golf le St-Ferréol et ami(e)s. Il était également le beau-frère de feu (Didi) Diane Larochelle. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Centre de prévention du suicide, Site : https://www.cpsquebec.ca/la-fondation/ Tél. : 418-683-0933. Les funérailles sont sous la direction de