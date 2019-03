LECLERC, Raymond



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 mars 2019, à l'âge de 89 ans et 6 mois, est décédé monsieur Raymond Leclerc, conjoint de madame Mariette Fortin, fils de feu William Leclerc et de feu Adèle Dion. Il demeurait à Armagh de Bellechasse.La famille recevra les condoléances auvendredi le 29 mars 2019 de 19h à 21h. Samedi, jour des funérailles, le salon funéraire sera ouvert à compter de 9h.Il laisse dans le deuil outre sa conjointe, ses enfants: Denise (Daniel Guillemette), Daniel et Mélissa (Sébastien Roy), ainsi que les enfants de sa conjointe: Thierry Noël et Sébastien Noël (France Roy). Ses petits enfants: Alexia et Tristan ainsi que leur père Jimmy Lacroix. Il était le frère de: feu Armand (feu Yvette Roy), feu Aurore (feu Alphondor Roy), feu Lucien, feu Paul (feu Simone Roy), feu Maria (feu Julien Leclerc), feu Gérard (Marie-Rose Boutin), feu Ernest (feu Rita Bolduc), Léona (feu Roland Théberge), Joseph (Blandine Labrecque). De la famille Fortin il était le beau-frère de: Lucette (Jean-Guy Bouffard), Madeleine, Denis (Marie-Paule Dion), Roger (Ghislaine Gagné), Réjean (Nicole Corriveau), Dominic (Monique Gilbert), Daniel (Gina Savard), Ghislain (Fabienne Bilodeau), Michel (Nathalie Betty. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un fort remerciement au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins reçus. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC 261-4715, avenue des Replats Québec (Québec) G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la