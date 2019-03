Environ le quart de la population du Québec vit sur l’île de Montréal

La barre des deux millions d’habitants vivant sur l’île de Montréal a été franchie en 2018, ce qui représente 24,2 % de la population de la province, selon les comptes ajustés par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) publiés jeudi.

Même si Montréal a subi des pertes importantes dans ses échanges migratoires avec les autres régions, c’est elle qui a connu le plus fort taux d’accroissement annuel moyen de 2016 à 2018 avec 17,4 pour mille, a mentionné l’ISQ.

Les régions limitrophes des Laurentides (13,4 pour mille) et de Lanaudière (10,6 pour mille) suivent en deuxième et troisième place pour la croissance de la population. La hausse moyenne pour l’ensemble de la province est de 9,9 pour mille de 2016 à 2018.

La région de Québec est sous la moyenne avec une augmentation de 7,6 pour mille.

La Côte-Nord est de loin celle qui a connu la plus forte baisse, avec un recul de 8,2 pour mille de 2016 à 2018. Le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ont aussi enregistré de faibles diminutions de leur population durant cette période.

La population du Québec était estimée à 8 390 500 habitants au 1er juillet 2018. La Montérégie était la deuxième région la plus peuplée avec 1,55 million d’habitants. Près de la moitié de la population (47,6 %) vivait dans une des dix municipalités de 100 000 habitants et plus, selon l’ISQ.

Le Nord-du-Québec se distingue par le jeune âge de sa population dont la moyenne est à 32,6 ans. Montréal est la deuxième région la plus jeune avec une moyenne de 40,5 ans. Dans l’ensemble, la population continue de vieillir dans toutes les régions. La moyenne pour la province était de 39,8 ans en 2006, tandis qu’elle était de 42,3 ans en 2018.