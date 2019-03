THÉRIEN, Laurent



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 19 mars 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Laurent Thérien, fils de feu madame Lucienne Desrosiers et de feu monsieur Albert Thérien. Il demeurait à Lac-Beauport.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 11h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Yves (Martine Faucher), Marie-Chantal et Julie (André Michaud); ses petits-enfants adorés: Charles (Éloïse), Philippe (Audrey), Justine (Émile), Béatrice, Amélie (William), Mathieu et Rosalie; ses frères et sœurs: Adéline (Georges Faguy), Christiane (Marc Soucy), Jean-Pierre et Denise; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Després; ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il rejoint son frère Claude et ses sœurs Lucille et Michelle.