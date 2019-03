PARÉ, Françoise



À Québec, au Centre d'hébergement St-Antoine, le 12 mars 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Françoise Paré, épouse de feu monsieur Jacques Girard, fille de feu madame Marie Huot et de feu monsieur Thomas Paré. Elle était originaire de Ste-Anne-de-Beaupré.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. L'inhumation des cendres se fera au Mausolée Côte de Beaupré ultérieurement. Elle laisse dans le deuil son frère, ses sœurs et belles-sœurs : Gisèle (feu Robert Cauchon), Jean-Pierre (Renée Pelletier), Lise (feu René Bolduc), feu André (feu Rita Lachance), feu Guy (Rose Jean) et feu Marcel (Marthe Lavoie); la famille Girard, ainsi que plusieurs neveux et nièces. Remerciement à Marthe Lavoie-Paré, Sylvain et Marie-Claude pour leur dévouement auprès de Françoise. Merci pour l'équipe soignante du centre d'hébergement St-Antoine. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Téléphone : 418 527-4294, Site web : www.societealzheimerdequebec.com.Des formulaires seront disponibles sur place.