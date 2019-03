BILODEAU, Jean-Réal



Au CHSLD Denis-Marcotte de Thedford-Mines, le 16 mars 2019, à l'âge de 90 ans et 4 mois, est décédé monsieur Jean-Réal Bilodeau époux de dame feu Lucia Routhier. Il était le fils de feu Napoléon Bilodeau et de feu Nobela Lepage. Il demeurait à Saint-Jacques de Leeds. La famille vous accueillera:le vendredi 29 mars de 19h à 21h30, le samedi 30 mars de 9h à 10h30.Il laisse dans le deuil ses enfants: Réjean (Lisette Fournier), Thérèse (Gérard Baillargeon), Christiane (Pierre Poulin), Pierre (Micheline Dion), André (Estelle Lapointe), Lisette (Mario Duclos), feu Paul, Bruno (Carole Bédard), Jean-Marc (Brigitte Bélanger) ainsi que ses 22 petits-enfants et 24 arrière petits-enfants; ses frères et sœurs Bilodeau: feu Léona (feu Émile Bellerose), feu Athanase (feu Ida Bergeron), Ida, Rita (feu Alcide Patry), feu Olivette (feu Alfred Beaudoin), Conrad (feu Fernande Gendron), feu Gemma (Marcel Gagné), Fernande (feu Rodolphe Dion), Jeannine (feu Raymond Drolet), Louisette (feu Jean-Louis Royer); ses beaux-frères et belles-sœurs Routhier: feu Ida (feu Isidore Gilbert), feu Gérard (feu Juliette Pomerleau), feu Adrien (feu Irène Grégoire), feu Raoul (feu Marie-Jeanne Fillion), feu Paul-Henri (feu Lucille Paré), feu Anita (Robert Trépanier), feu Rose-Eva (feu Henri Doyle), feu Jeannette (feu Lionel Payeur), feu Amédée ( feu Charline Ouellette), feu Monique (feu Oscar Poirier), feu Rachel (feu Paul-Eugène Paré), feu Lionel (feu Albertine Hamel). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Des dons à la Société canadienne du cancer, le Relais pour la vie de Beauce Nord www.cancer.caFabrique de Saint-Jacques de Leeds