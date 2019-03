MAROIS, Judith Boutet



Au CHSLD Sacré-Coeur, le 24 mars dernier, à l'âge de 79 ans, est décédée Madame Judith Boutet, épouse de feu Aldège Marois. Elle était la fille de feu Wilfrid Boutet et de feu Rose-Delima Talbot. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Yves (Saule Shigirbayeva), Christiane, Chantal, feu Jacques, Louise (Michel Mercier) et Mélanie (Danny Lafond); ses petits-enfants : Tristan, Loïck, Carol-Ann, Mélissa, Alexandra, Phillip, Zachary et Xavier; ses frères et soeurs : Robert (Lise Tremblay), André (Rose-Anna Labrecque) et Denise (feu Jean-Marc Demers), ainsi que ses beaux-frères et ses belles-soeurs. Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille recevra les condoléances au:dès 16h.La famille désire remercier le personnel soignant du Centre d'hébergement Sacré-Coeur du 200 Ouest pour les bons soins prodigués.