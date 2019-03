FILLION, Konrad



Le 17 mars 2019, au Domaine Saint-Dominique de Québec, est décédé paisiblement au premier jour de ses 84 ans monsieur Konrad Fillion, grand mélomane et homme de culture. Natif de Saint-Laurent, île d'Orléans, il était le fils de feu Gustave Fillion et de feu Berthe Boucher.Il laisse dans le deuil sa sœur Édith (feu Gaston Tremblay), ses autres frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, tous décédés : Jean-Yves (Rosette Bouffard), Gabriel (Jeannine Dion), Marielle (Hilaire St-Hilaire), Denise, Denis (Laura Best) et Louise, plusieurs neveux, nièces et leurs enfants ainsi que des amis fidèles sont aussi attristés par le décès de Konrad. Conformément à ses volontés, il n'y aura ni funérailles ni réception. Ses cendres seront répandues dans un lieu qui lui était cher. Monsieur Fillion tenait à remercier le personnel du 2e étage du Domaine Saint-Dominique pour son dévouement et les soins prodigués. La famille remercie très sincèrement monsieur Raymond Caron pour sa grande amitié, sa disponibilité et son aide précieuse durant les dernières années de la vie de Konrad. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'École de musique Denys-Arcand de Deschambault, fondée par sa grande amie feu Élise Paré.La dépouille de monsieur Fillion a été confiée pour crémation à la