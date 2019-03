GAGNÉ, Marcel



À son domicile, le 18 mars 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Marcel Gagné, époux de feu madame Olga Drolet, fils de feu madame Laura Jobin et de feu monsieur Lucien Gagné. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9h à 11h.Il laisse dans le deuil sa fille France (Gilles Pelletier), son petit-fils Vincent Gagnon, son amie Micheline Flamand, ses sœurs : Cécile (feu Raymond Robitaille) et Éva (Claude Foisy), son beau-frère : Fernand Ferland (feu Louisette Gagné), sa filleule Chantal Magnan, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis dont Martine Guyot (Charles Harvey). Ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Drolet: Gabrielle Drolet, Réginald Magnan, Louise Drolet, Jean-Claude Drolet (Aline Bédard), Gustave Drolet (Denise Gagnon). Il est allé rejoindre ses frères et sœurs qui l'ont précédé : Jean-Marie, Jacqueline, Louisette, Claudette et André. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de votre choix. Des formulaires seront disponibles sur place.