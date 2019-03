BÉDARD, Gisèle



À Québec, le 25 mars 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Gisèle Bédard Audet, épouse de feu Marc Audet. Elle fut une épouse et une mère exceptionnelle, tendre, généreuse et attentionnée. Amoureuse de la vie, elle a su transmettre à son entourage son amour, sa persévérance et son courage. Outre ses enfants: Lucie (Yves Bergeron), Gael et feu Daniel (Zeubin Irani), elle laisse dans le deuil ses petits-enfants: Andree-Ann (Rafael), Lisa-Marie (Benoit), Philippe (Steven), Gabriel (Elisabeth), Marion et, son arrière-petite-fille Léonie. Elle quitte également ses soeurs: Colette, Raymonde, Louise, Michèle et Jocelyne, ainsi que de nombreux parents et amis. La famille recevra les condoléances à lade 13 h à 15 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. La famille remercie chaleureusement le personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour leur chaleur, le réconfort et leur dévouement, de même que pour la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel-Sarrazin, institution spécialisée en soins palliatifs pour les personnes atteintes du cancer, 2101, chemin St-Louis, Québec, Qc Tél : 418 687-6084 Courriel : fondation@michel-sarrazin.ca Site web : www.michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.