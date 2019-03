Gens d'affaires derrière le tramway: Gosselin affirme que Labeaume a perdu son poids politique

La lettre dans laquelle des membres influents de la communauté d’affaires de la grande région de Québec font front commun en faveur du tramway prouve à quel point le maire Labeaume a perdu son leadership dans ce dossier, a analysé Jean-François Gosselin.

C’est en substance ce que le chef de l’opposition à l’hôtel de Ville de Québec a déclaré, jeudi midi, en réaction à la missive révélée ce matin dans Le Journal.

«On parle de 34 signataires qui viennent appuyer le projet et qui viennent aussi de démontrer du leadership, parce que Régis Labeaume n’a plus de leadership. Régis Labeaume n’a plus le poids politique. Il est obligé de faire appel à son entourage et à des acteurs régionaux pour venir faire son travail», a-t-il mentionné.

L’appui de ces personnalités n’illustre-t-il pas plutôt un consensus régional en faveur du mégaprojet? «Ça démontre l’aveu d’échec de leadership de Régis Labeaume qui n’a pas l’appui de la population pour son projet de tramway», a répliqué M. Gosselin.

Ce dernier a assuré qu’il n’est pas politiquement isolé sur cet enjeu. «J’ai la ferme certitude que j’ai la population de Québec derrière moi, a-t-il juré. Les gens veulent un référendum et veulent se prononcer sur ce projet là.»