La vérité vraie et le remède contre le «Trump Derangement Syndrome»

En consultant les courriels de lecteurs assidus et les commentaires sur mon blogue, sur Twitter et sur Facebook, j’apprends des choses étonnantes. Grâce à leurs bons soins, j’ai bon espoir de guérir du Trump Derangement Syndrome!

Merci à ces chers lecteurs qui m’apprennent comment le monde fonctionne vraiment. Par exemple, selon un d’entre eux qui m’a envoyé pas moins de 41 courriels en mars seulement (tous écrits entièrement en majuscules), en plus d’être un «pauvre crétin» je suis un «esclave de la Cabale» et je devrais recevoir d’urgence les traitements d’un spécialiste pour mon Trump derangement syndrome. Vous ne savez pas ce qu’est la Cabale? Chut! Il ne faut surtout pas dire que c’est une organisation secrète contrôlée par de grandes familles juives qui manipulent les banques centrales comme des pantins. Heureusement que Donald Trump est là pour délivrer le monde de cette engeance.

De plus, pas plus tard que ce matin, mon fan #1 me signalait que l’Alliance terrestre a déclenché une offensive contre la cabale qui culminera demain, date fatidique du Brexit. Sortez le popcorn et attachez vos tuques avec de la broche!

Ce lecteur m’informe aussi qu’il existe une pyramide enfouie en Alaska qui pourrait servir de source gratuite d’énergie propre pour toute l’Amérique du Nord. Wow! On pourra certainement compter sur Donald Trump pour nous libérer de l’emprise des pétrolières. Ce n’est qu’un début.

Voici donc, en rafale, un échantillon bien partiel des faits véridiques et incontournables que mes lecteurs bienveillants m’ont appris et qu’il vous faudra retenir quand vous aurez soigneusement enterré les mensonges et les élucubrations incongrues du professeur Martin et des «merdias» traditionnels.

Justin Trudeau est en fait le fils illégitime de Fidel Castro. Ça explique bien des choses.

Trump fera des arrestations massives en mars 2019 pour neutraliser le complot contre lui. Il va faire ça vite. Il reste trois jours.

John McCain n’est pas mort d’un cancer. Il a été exécuté à Guantanamo. Sous la torture, il a dévoilé ses complices de la Cabale pour épargner les membres de sa famille du même sort.

À propos de Guantanamo, des places y ont été réservées pour Barack Obama, Hillary Clinton et James Comey, pour des raisons évidentes.

C’est George Bush père qui a ordonné l’exécution de John F. Kennedy en tant que chef de la CIA (les fake news vous ferons croire qu’il a été directeur de la CIA de janvier 1976 à janvier 1977, mais c’est bien lui qui tirait les ficelles de l’organisation en secret quand il menait des affaires au Texas).

Trump a fait nommer Robert Mueller en charge de l’enquête sur l’affaire russe car il connaissait des informations compromettantes à son sujet et pouvait le faire chanter pour obtenir des résultats qui seraient favorables à Trump et qui inculperaient ses adversaires politiques. Logique.

Donald Trump est le plus grand président de l’histoire des États-Unis. Ça, vous le saviez déjà, car c’est lui-même qui nous le rappelle constamment.

Le Zimbabwe deviendra d’ici quelques années l'un des pays les plus riches du monde.

Tout ce que j’écris est pigé verbatim de CNN. Oupse... Je suis démasqué!

Je suis payé une petite fortune par George Soros pour écrire mes chroniques et billets. (À propos, est-ce que quelqu’un pourrait donner mon adresse exacte à monsieur Soros?)

Chers lecteurs, continuez à contribuer à mon édification personnelle en m’informant sur la Vérité Vraie. Vous pourriez même me faire voir la Lumière et me guérir définitivement du Trump Derangement Syndrome. Je me sens déjà mieux.