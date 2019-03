Le Canyon Sainte-Anne vendu à une corporation

Le site touristique du Canyon Sainte-Anne a de nouveaux propriétaires. La famille Mc Nicoll qui exploitait les lieux depuis 1973 vient de vendre à une corporation dont fait partie Investissement Québec qui injecte 1,3 million $.

La transaction, qui était en négociations depuis plusieurs mois, a été officialisée au cours des derniers jours. Le site touristique de Saint-Joachim a attiré un nombre record de 138 000 visiteurs l’an dernier.

« C’était important pour nous que ce joyau demeure de propriété locale et que les revenus, qui seront dégagés de cette entreprise, restent chez nous », a affirmé Marc Dubeau, président de la nouvelle entité, Corporation Canyon Sainte-Anne.

Cinq principaux partenaires

La Corporation compte cinq principaux partenaires. À part Investissement Québec, on retrouve Filaction (500 000 $), Desjardins et le Fonds régional de la MRC de La Côte-de-Beaupré (1,5 M$). La valeur de la transaction n’a pas été dévoilée.

« C’est une décision personnelle de la part de mon frère et moi. On ne voyait pas de relève. Nous avons été la relève de nos parents, mais on ne voyait pas de troisième génération intéressée à continuer. On mettait de plus en plus de temps, mais nos vies personnelles en payaient le prix », a mentionné Hélène Mc Nicoll, ex-copropriétaire du site.

Moteur économique

La femme d’affaires et son frère, François, assureront une présence pour faciliter la transition au cours de la prochaine année. La Corporation devient responsable de l’exploitation du site à partir de maintenant.

Le Canyon Sainte-Anne est un site naturel dont la principale attraction est une imposante chute d’eau de 74 mètres de dénivelé.

M. Dubeau estime que cette transaction permet de consolider une vingtaine d’emplois dans la région.

« Je ne nommerais pas de nom précis sur la Côte-de-Beaupré, mais on a des sites touristiques qui appartiennent au privé. Les profits dégagés nous quittent et s’en vont dans d’autres provinces parce que les propriétaires sont d’ailleurs. On s’est dit qu’avec le Canyon, il fallait que ça reste ici », a ajouté M. Dubeau qui est également maire de Saint-Joachim.