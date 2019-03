Le Drakkar repart à neuf à Moncton

BAIE-COMEAU | De retour à la case départ dans sa série huitième de finale face aux Wildcats de Moncton, le Drakkar tentera de se faufiler à l’étranger, vendredi soir, lors du cinquième match de la série présenté sur la glace du Centre Avenir.

À égalité à deux partout, les deux équipes ont divisé les honneurs des deux récents duels disputés au Nouveau-Brunswick. Les Nord-Côtiers auront une belle occasion de reprendre une priorité avant de retrouver leurs partisans, lundi prochain.

Victimes d’un revers de 3-2 mercredi, les membres de l’équipage devront toutefois apporter certains ajustements afin d’être plus compétitifs et intenses dans cette confrontation chaudement disputée.

Blanchi en cinq avantages numériques lors du dernier match, le meilleur jeu de puissance dans le circuit en saison régulière (taux de réussite de 30,7 %) s’est montré très discret avec deux buts en 19 essais (taux de réussite de 10,5 %) au cours des quatre premières rencontres de la série.

Les hommes de Martin Bernard ont également éprouvé beaucoup d’ennuis dans le cercle des mises au jeu avec seulement 22 réussites en 62 tentatives lors de la défaite de mercredi.

«Les joueurs sont conscients de ces détails et il faut juste travailler encore plus fort sur notre plan de match sans toutefois chercher à trop en faire. Cela ne sert à rien de trop réfléchir, mais surtout se concentrer à bien exécuter les choses», a commenté le pilote du navire.

Profitant d’une journée de congé pour refaire le plein d’énergie, l’entraîneur-chef a confiance de voir ses protégés revenir en force. «À cinq contre cinq, les joueurs se sont bien comportés. C’est pourquoi ils devront se montrer tenaces, jouer avec intensité tout en évitant le banc des punitions.»

Pas de sanction

Parlant de discipline, aucune sanction n’a été imposée au défenseur des Wildcats, Jonathan Aspirot, à la suite de son geste posé à l’endroit de l’attaquant du Drakkar Ethan Crossman lors du match de mercredi.

La scène, qui s’est produite au cours de la deuxième période, n’a pas été punie après que le capitaine des chats sauvages a glissé et poussé le numéro 11 dans sa chute le long de la bande.

Les officiels sur la patinoire n’ont signalé aucune infraction sur la séquence et, heureusement pour lui et son équipe, Crossman a pu revenir dans le feu de l’action quelques instants plus tard.

Présent sur les lieux, le préfet de discipline de la LHJMQ, Éric Chouinard, et ses acolytes ont visionné la séquence en question et ne sont pas revenus pour annuler la décision prise durant la rencontre.

«Nous n’avons pas le choix et ne pouvons rien faire pour contester ce verdict. Ils sont deux superviseurs et quatre arbitres. Ils ont établi des barèmes et devront aussi être conséquents pour bien assurer la sécurité des joueurs», a toutefois précisé le directeur général du Drakkar Steve Ahern.