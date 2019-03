Le sans-gêne aristocratique

Lorsque j’ai visionné les soirées fastes, offertes à nos politiciens par feu Paul Desmarais dans son domaine Sagard à Charlevoix, et ses funérailles royales, je rageais de cette transcendance quasi monarchique à laquelle étaient soumis nos dirigeants supposément élus démocratiquement. Les révélations faites dans l’article de Sarah-Maude Lefebvre sur le sénateur André Pratte décuplent le haut-le-cœur!

Je ne cacherai pas que je suis un fervent partisan de l’abolition du Sénat, cette haute chambre du Parlement canadien composée de non-élus nommés par le premier ministre. Sans véritable légitimité démocratique, ces aristocrates des temps modernes peuvent contrecarrer les desseins législatifs d’un parlement élu par le peuple et influencer en coulisse les ministres et leur aéropage. Principalement issues des familles libérales et conservatrices, les personnes nommées au Sénat se méritent souvent leur place pour leur accointance avec le pouvoir, les services rendus antérieurement et leurs relations utiles.

Dans le cas du sénateur Pratte, il est difficile de ne pas croire que les relations étroites entre la famille Desmarais et le PLC n’auraient été sans une quelconque influence dans sa nomination. En se persuadant du contraire et en lui prêtant une certaine bonne foi, la décence élémentaire lui aurait commandé de prendre ses distances de Power Corporation en accédant à sa fonction de sénateur. Ce ne sont sûrement pas les besoins financiers qui forçaient le sénateur Pratte à cumuler trois emplois chez Power Corporation alors qu’il est rémunéré par le Sénat à hauteur de 150 000$ tout en touchant ses prestations de retraite de la Presse. Il me semble que les émoluments versés aux sénateurs correspondent à un travail à temps plein et qu’il n’y a pas de raison pour eux de se laisser distraire dans du double ou triple emploi ailleurs.

Les faits rapportés par la journaliste Lefebvre renforce la perception de politiciens qui ne sont que des pions des oligarques financiers. Le concept de « démocrature » émerge régulièrement dans les propos de commentateurs et d’analystes politiques pour décrire l’autoritarisme caché sous des semblants de démocratie. L’aventure du sénateur Pratte est insignifiante en regard des péripéties autour de SNC-Lavalin ou d’autres grandes corporations canadiennes, mais elle ajoute à la puanteur des forces occultes qui nous gouvernent derrière ces paravents de politiciens un peu étourdis qui ne savent pas toujours où ils nous entrainent. Heureusement, les vacillements du premier ministre Trudeau ces jours-ci illustrent qu’un pion n’est pas à l’abri de devenir un cancre malgré un entourage trié sur le volet.

À défaut de quitter la fonction, le sénateur Pratte devrait minimalement s’excuser auprès des Canadiens d’avoir fait preuve d’un tel manque de jugement et verser les émoluments reçus de Power à une chaire universitaire dédiée à l’éthique en politique.