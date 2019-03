Le vrai bercail des Expos

Tout le monde parle d’un stade à un milliard dans le centre-ville comme d’une condition essentielle au retour des Expos. Mais avez-vous vu l’incroyable revitalisation du Parc olympique ? Cette renaissance déjà bien avancée ne pourrait-elle pas culminer par une rénovation spectaculaire du grand ovale pour un retour de « Nos Amours » dans leur vrai bercail ?

L’intérieur de la tour du stade abrite désormais de magnifiques bureaux pour Desjardins. Sous cette tour se déploie un splendide centre sportif pour athlètes d’élite, ainsi que le siège de l’Institut national du sport, autour de la piscine olympique et du bassin de plongeon.

Un Planétarium à la fine pointe de la technologie et un Biodôme en pleine rénovation jouxtent désormais le plus emblématique bâtiment de Montréal. Et que dire du stationnement souterrain gigantesque commode pour les amateurs de balle venus d’en dehors de la métropole ?

Effervescence

Les abords du stade se sont incroyablement revitalisés depuis 2003. Ça grouille de vie et de visiteurs ! Plus que jamais, les Expos y seraient chez eux.

Si on tient à ce point à un stade dans l’ouest (et même la mairesse ricaneuse promet une station de REM au bassin Peel), n’est-ce pas plutôt pour « marquer son territoire » et ravir un joyau à l’est ?

Eastern Montreal

Lorsque l’équipe a déménagé du parc Jarry au « Big O », je m’en souviens : les qualificatifs pleuvaient. J’entends encore Andre Dawson qui chantait les louanges du stade : « A wonderful stadium ! ».

Après la saison crève-cœur de 1994, à la radio anglophone de Montréal les récriminations commençaient. Depuis longtemps, on répugnait d’avoir à se rendre dans l’« Eastern part of Montreal ». Pourtant, si l’auditeur de CJAD prenait la peine de venir dans l’est, il se réjouirait de voir à quel point l’anglicisation et le « bonjour/hi » y progressent vite !