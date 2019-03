L’ex-numéro 19 des Nordiques de Québec Alain Côté, dont le fameux but du 28 avril 1987 contre les Canadiens était bon, tient aujourd’hui au Complexe Capitale Hélicoptère de Québec un évènement sous le thème « Les 25 ans de Pièces d’auto Alain Côté », et il en profitera pour lancer sa division industrielle. Une soixante d’exposants seront sur place, dont NAPA, pour cette Expo Vente P/A Alain Côté, de même que plusieurs fournisseurs majeurs d’équipement et d’outillage. Jean-François Dumoulin et Simon Dion-Viens, pilotes NASCAR, seront présents pour signer des autographes. Service de restauration et de bar sur place.

Le Groupe des 7

Le compte à rebours se poursuit pour l’ex-athlète paralympique Jimmy Pelletier, qui traversera le Canada (de Vancouver à Halifax) en vélo à main, du 7 mai au 10 juillet, en compagnie de 6 autres cyclistes, dans le but d’amasser des fonds pour deux causes qui lui tiennent à cœur. L’objectif de la Randonnée Jimmy Pelletier 2019 est de recueillir un montant net de plus de 200 000 $ qui sera redistribué au Patro Roc-Amadour, à Adaptavie ainsi qu’à différents organismes locaux où les cyclistes de la randonnée passeront. Vous pouvez acheter un ou des kilomètres (25 $) pour faire avancer Jimmy en vous rendant sur son site : www.larandonneejimmypelletier.com. Voici les 7 cyclistes, provenant tous de milieux différents, qui relèveront le défi de la Traversée Jimmy Pelletier. Parmi ceux-ci, Michel Dallaire, président d’honneur ainsi que président et chef de la direction du Groupe Dallaire. Sur la photo, de gauche à droite, rangée du haut : Michel Dallaire, Sylvie Nadeau, Thierry Gréaux et Jacques Légaré. Rangée du bas : Manon Bélanger, Jimmy Pelletier et Clément Lemieux, directeur général du Patro Roc-Amadour.

Encan sportif et culturel

Près de 250 articles seront mis à l’encan ce soir lors du 14e Encan sportif et culturel du Patro Roc-Amadour qui se tiendra de 18 h à 21 h, au Patro. Martin Thériault, président et chef de la direction de Eddify entreprise en haute technologie de Québec et ancien du Patro, et Patrick Scalabrini, gérant et directeur des opérations baseball des Capitales de Québec (photos), y seront à titre de présidents d’honneur. L’Encan vise essentiellement à amasser des fonds afin d’offrir des camps d’une semaine dans les domaines sportif et culturel à moindre coût (35 $/semaine) et faciliter l’accessibilité aux jeunes de familles moins favorisées.

Bistro gastronomique

Les Œuvres Jean Lafrance, organisme à but non lucratif qui vient en aide aux jeunes en difficulté en leur offrant des ressources pour les aider à se prendre en main et ainsi devenir autonomes et responsables, ont reçu un chèque de 175 000 $ le 20 mars dernier à l’hôtel Le Bonne-Entente, représentant les profits du 17e Bistro gastronomique. Sur la photo, la présidente d’honneur Bistro 2019, Johanne Devin, présidente directrice générale de WebSelf.net/NovAxis Solutions Inc., est entourée de Jasmin Gilbert, Ameublements Tanguay, président Bistro gastronomique et président des Œuvres Jean Lafrance, et de Jean Lafrance.

Anniversaires

Lady Gaga (photo), chanteuse américaine, 33 ans... Marie-Philip Poulin, hockeyeuse, l’orgueil de Beauceville, médaillée d’argent olympique avec l’équipe canadienne à Pyeongchang, 28 ans... Jonathan Drouin, attaquant des Canadiens de Montréal, 24 ans... Vince Vaugn, acteur américain, 49 ans... Éric-Emmanuel Schmitt, romancier français, 59 ans... Reba McEntire, chanteuse country, 64 ans... Claire Gagnier, soprano québécoise, 95 ans.

Disparus

Le 28 mars 2018. Peter Munk (photo), 90 ans, président-fondateur de la compagnie minière Barrick Gold, la plus grande société aurifère au monde... 2017. Janine Sutto, 95 ans, qui a marqué le paysage culturel québécois pendant plus de 75 ans... 2016. Raymond C. Lapierre, le père du chroniqueur politique de TVA Jean Lapierre... 2015. Noëlla Therrien, 88 ans, la mère de la chanteuse Renée Martel.