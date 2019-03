Les coups de cœur de... Pascal Dion

L’an dernier, à ses premiers Jeux olympiques à PyeongChang, le patineur de vitesse Pascal Dion a réalisé le rêve de tout athlète olympique , soit de remporter une médaille. En 2022, il souhaite toujours faire partie de l’équipe canadienne et compte bien remonter sur le podium. D’ailleurs, le jeune homme de 24 ans est aussi ambassadeur de la 42e édition du festival sportif des Jeux de Montréal, qui se déroulera dès le 3 avril prochain. Natif de Montréal, le médaillé olympique partage avec nous ses coups de cœur en ville, entre l’aréna et l’université.

Le restaurant préféré ?

Je dirais tout ce qui est steak house. J’aime manger un bon gros steak, surtout après mes entraînements. Je suis un fanatique du Keg ou encore du restaurant de grill San Antonio’s. C’est mon genre d’endroit. Sinon, après de longues compétitions, je m’arrête au McDo. C’est vraiment de la tricherie, mais que c’est bon !

L’endroit où prendre un café ?

Photo tirée de Facebook, Hoche Café Je dirais le Hoche Café sur Ontario, dans le coin de Pie-IX. C’est un café que j’aime bien pour aller étudier. Comme je suis étudiant à l’université, en finances, j’aime bien un endroit tranquille pour réviser. De plus, le café est vraiment bon.

L’activité préférée ?

Photo tirée de Facebook, Bloc Shop J’hésite entre deux activités. Je suis un grand fanatique de golf et d’escalade. J’attends impatiemment la saison de golf qui devrait débuter bientôt. Je me rends souvent au Club de golf de l’Île de Montréal, qui est un terrain de golf à Pointe-aux-Trembles, à Montréal. Sinon, pour pratiquer l’escalade, je me rends au Bloc Shop, situé dans le quartier Hochelaga. Cela fait deux ans que je fais de l’escalade et j’aime vraiment ça.

L’endroit où s’entraîner ?

Photo Agence QMI, Joël Lemay Pour patiner, c’est à l’aréna Maurice-Richard. J’y suis deux fois par jour, sauf les dimanches, qui est notre jour de repos. Je m’y entraîne assidument. C’est la raison pour laquelle j’étudie à temps partiel à l’université. Il est presque impossible de s’entraîner à temps plein avec les nombreuses compétitions et aussi d’étudier à temps plein. Sinon, pour d’autres types d’entraînements, je me rends au Centre sportif du Parc olympique. Tous les athlètes de haut niveau s’y perfectionnent. Tout est sur place pour un bon entraînement.

Une adresse secrète à découvrir ?

Capture d’écran, mayrand.ca Il ne s’agit peut-être pas d’un vrai secret, mais je vais nommer le grossiste Mayrand. C’est situé sur le bord de l’autoroute 25, dans l’est de la ville, juste à côté du Costco. C’est en fait comme le Costco, car on y vend tout en gros. J’y vais pour y acheter de la viande, des légumes et des fruits, puisque mes colocs et moi - nous sommes tous des patineurs - mangeons en très grosse quantité. On économise ainsi de cette façon en achetant en gros.

L’événement culturel le plus couru ?

Photo Agence QMI, Dario Ayala J’aime beaucoup le Festival de jazz. On se promène au cœur de la ville, de scène en scène. Les terrasses des restaurants sont ouvertes, il fait beau et il y a beaucoup de gens. Je trouve que c’est cool comme événement. Sinon, c’est sûr que je participe aux événements sportifs de la ville, comme le Grand Prix Cycliste. C’est impressionnant de les voir aller sur la fameuse voie Camillien-Houde. Aussi, cette année, je suis ambassadeur des Jeux de Montréal et je trouve que c’est une belle occasion d’encourager les jeunes dans leur discipline et cela me donne également la chance de les rencontrer. Je trouve que le sport prend une place importante dans leur vie, car ce n’est pas seulement bon pour la santé, mais cela permet aussi de développer plusieurs autres aptitudes qui leur seront utiles dans la vie.

Que possède Montréal que les autres villes n’ont pas ?

Je dirais l’ambiance. On ne la trouve nulle part ailleurs. À Montréal, il y a toujours des gens qui se promènent dans les rues, tandis que dans plusieurs autres villes, cela peut être hyper tranquille. Je trouve aussi que les Québécois en général sont reconnus pour être un peuple chaleureux, amical et débordant d’énergie. Je me souviens de quelques voyages en Europe de l’Est et disons que les gens ne sont pas si heureux de nous voir qu’ici !

Un mot pour décrire Montréal ?