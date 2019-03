Les grands événements sont là pour rester, dit le maire Labeaume

La Ville de Québec n’a pas l’intention d’arrêter d’attirer des grands événements sur son territoire, même si l’enveloppe consentie depuis 10 ans par le gouvernement provincial lui a été retirée.

« On va avoir de grands événements à Québec et on va continuer », a tranché le maire de Québec, Régis Labeaume, jeudi, en marge de la présentation du tournoi Pro-Am Gagné-Bergeron, que la Ville de Québec appuie et qui est en train de devenir un grand événement, selon le maire.

« On travaille sur une solution »

« On a créé des contacts depuis 10 ans avec des organisations internationales », a-t-il rappelé, et il n’est pas question d’abandonner cette manne de grands événements qui selon lui rapportent beaucoup à la ville. « On travaille sur une solution qu’on va vous présenter dans quelques semaines », a-t-il laissé tomber. Il n’exclut pas un recours à des partenaires privés.

Dans le budget provincial de la semaine dernière, le gouvernement Legault a donné le coup de grâce au fonds des grands événements que le Québec octroyait chaque année depuis le 400e anniversaire de la ville pour bonifier son offre en activités d’envergure. Le fonds était doté de 5 millions $ par an.