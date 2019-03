Les libéraux fédéraux espèrent régler rapidement les deux principaux dossiers régionaux

Sans en prendre l’engagement formel, Pablo Rodriguez, coorganisateur de la future campagne électorale libérale fédérale, a bon espoir de régler les dossiers du tramway et du pont de Québec avant le scrutin du 21 octobre 2019.

C’est du moins ce que le ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme a indiqué, hier, dans une entrevue avec le Journal. «On est à sept mois de l’élection. Je demeure optimiste sur ces dossiers-là. Il y a une volonté commune concernant le tramway. Personne ne dit qu’on ne veut pas de tramway. Sur le "comment", les gens de bonne volonté quand ils s’assoient ensemble, il arrive une solution», a-t-il assuré.

M. Rodriguez a répété que la part de 1,2 milliard$ du fédéral pour le financement du mégaprojet est disponible. «On offre des options (au gouvernement du Québec). Le Québec se retrouve du jour au lendemain avec 500 millions$ de plus (grâce à la taxe de l’essence). C’est beaucoup d’argent. Ils peuvent le prendre là ou sur d’autres fonds fédéraux. C’est à eux de choisir. La balle est dans le camp de Québec», a-t-il insisté.

Interrogé sur la peinture du pont de Québec, un enjeu que les libéraux avaient promis de régler avant l’été 2016, M. Rodriguez a soutenu que «des solutions ont été proposées. Ça prendrait la participation de Québec. Québec n’est pas là actuellement». D’après lui, ce dossier ne constituera pas forcément un boulet pour les libéraux lors de la campagne électorale. «Le souhait est toujours de le régler. Idéalement (avant la campagne électorale). On n’a pas dit qu’on a essayé et que c’est fini. C’est pas ça du tout», a-t-il réitéré.

«La question de l’urne»

Selon le ministre fédéral, la «question de l’urne», qui peut faire pencher les électeurs d’un côté comme de l’autre, pourrait bien être celle de l’environnement, un enjeu qui intéresse de plus en plus les jeunes électeurs. «Pour former le gouvernement, ça va être entre nous et M. (Andrew) Scheer. C’est un élément (l’environnement) sur lequel on se distingue vraiment des conservateurs», a-t-il signalé.

Même si l’affaire SNC-Lavalin a fait du mal aux libéraux fédéraux au cours des dernières semaines, M. Rodriguez est convaincu que son parti pourra malgré tout consolider ses gains à Québec (et au Québec) et former un gouvernement majoritaire l’automne prochain.