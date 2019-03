L'origine de mes espèces: Michel Rivard brise le moule

Presque 50 ans après avoir commencé à chanter devant public, Michel Rivard a eu envie de faire les choses différemment. À compter du 2 avril, l'auteur-compositeur-interprète présentera sa toute nouvelle création théâtrale et musicale, L'origine de mes espèces, au Théâtre La Licorne, à Montréal.

«Je suis arrivé à un point de ma carrière où j'avais le goût de briser le moule de la forme de mes spectacles, mais aussi du cycle: on écrit, on enregistre, on fait de la promotion, on monte le concert, on fait ça pendant un an, on arrête, on écrit, on recommence...», confie l'artiste en entrevue.

Intime et peaufiné

«Trois ans de travail acharné», dit-il, ont mené à la naissance d'une pièce dont l'axe principal est la parole et dont l'histoire sera ponctuée de 11 chansons inédites. Une œuvre qui s'intéresse à l'enfance du chanteur, mais aussi à la jeunesse de sa mère décédée.

«J'ai déjà fait des spectacles qualifiés d'intimistes parce que j'étais seul avec ma guitare, mais, au point de vue du sujet, de l'exploration intérieure que ç'a demandé, du dépoussiérage de faits, de doutes, de demi-vérités et de silences qui s'accumulent toute une vie, c'est sûr que c'est le plus intimiste.»

L'origine de mes espèces marie plusieurs éléments, comme l'humour, la poésie, le drame, la chanson et les mélodies. Ils ont tous un but commun: aider à raconter des histoires.

«J'ai réuni en un spectacle tout ce que j'aime faire dans la vie. Autant j'aime faire rire de temps en temps, j'aime faire sourire, j'aime émouvoir, surprendre. Et j'aime les mélodies, écrire des chansons, structurer des textes. J'ai tout mis ça.»

Beaucoup de choses à dire

Par respect pour toute l'ardeur investie à trouver les bons mots, Michel Rivard n'improvisera pas comme il peut si bien le faire en concert. Il ne dérogera pas du texte, dont il a coupé de grands pans avec l'aide d'Alexia Bürger (Les Hardings), auteure primée et conseillère en dramaturgie.

«J'ai de l'expérience de comédien, j'ai joué au théâtre, j'ai écrit des monologues, j'ai écrit des chansons, mais je n'avais jamais écrit une pièce de théâtre. J'avais des pages et des pages de monologues que j'essayais de raccorder les uns aux autres et Alexia a été vraiment extraordinaire. Elle a réussi à ce qu'on trouve ensemble une ligne directrice, une âme au spectacle.»

En se réinvestissant dans sa jeunesse, comme il le dit lui-même, Michel Rivard s'est assuré d'éviter l'aspect superficiel qu'aurait pu appeler une telle démarche. Il souhaitait plutôt toucher les gens.

«En sortant de cette soirée-là, mon but est, oui, accessoirement, que les gens me connaissent un peu plus, mais qu'ils aient le goût de se connaître un peu plus aussi, de comprendre comment le temps peut agir sur une relation, des souvenirs, une histoire de famille.»

Une première série de représentations au Théâtre La Licorne sera offerte jusqu'au 18 avril. Le reste du Québec pourra ensuite découvrir la pièce. Toutes les dates se trouvent au michelrivard.ca.

Le livre-disque L'origine de mes espèces sera en vente le 5 avril.