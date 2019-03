Météo: un week-end difficile à l’horizon

ll faudra patienter avant de voir le retour du soleil.

Les trois prochains jours seront plutôt gris et moches à Québec.

Pour vendredi, la pluie devrait cesser en mi-journée avec un ciel variable par la suite et un maximum de 4 °C.

Samedi, de la neige est prévue tôt le matin, suivie par du grésil et de la pluie verglaçante. Les quantités demeurent incertaines mais le soleil sera absent. Les secteurs plus au nord pourraient recevoir plus de flocons.

Les précipitations pourraient revenir en neige dimanche matin avant de prendre fin en après-midi. Dans ce cocktail météo, le mercure devrait osciller entre -2 °C et 2 °C.

Le beau temps sera de retour lundi. On prévoit quatre belles journées consécutives avec une température à la hausse pouvant atteindre 8 °C et même 10 °C la semaine prochaine.