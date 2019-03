En entendant notre premier ministre dire qu’il déposait son projet de loi sur la laïcité pour « défendre les valeurs québécoises », j’avais envie de crier : « Monsieur Legault, de grâce, n’allez pas là !

« Ne vous aventurez pas sur le terrain identitaire, c’est EXACTEMENT dans ce piège que vos adversaires veulent vous attirer !

« Prenez vos jambes à votre cou et fuyez ce terrain comme la peste ! »

SE TIRER DANS LE PIED

C’est à se demander si monsieur Legault comprend tous les tenants et aboutissants de ce dossier qu’il porte pourtant à bout de bras. La laïcité – ou ce qu’on pourrait appeler la neutralité de l’État en matière de religion – n’a rien, mais alors RIEN à voir avec une quelconque défense des « valeurs » et de « l’identité » québécoises.

On ne veut pas interdire le port de signes religieux chez les fonctionnaires en position d’autorité pour « défendre » ou « préserver » le passé catholique du Québec !

On le fait pour garantir la neutralité de l’État.

C’est tout.

D’ailleurs, TOUS les signes religieux seront interdits – même les signes liés à la religion catholique !

Lier le dossier de la laïcité au dossier identitaire n’est pas seulement faux philosophiquement parlant, c’est dangereux.

C’est exactement le rapprochement que veulent faire les adversaires de ce projet de loi : dire que le projet de « neutralité de l’État » si cher aux nationalistes péquistes et caquistes cache en fait une intention secrète, soit une volonté d’attaquer de front tous ceux qui ne prient pas le « bon » Dieu ou qui ont des pratiques religieuses « exotiques », « incompatibles » avec la culture « traditionnelle » des Québécois « de souche ».

Les adversaires de la laïcité rêvent que François Legault aille sur ce terrain.

Or, c’est exactement ce que notre premier ministre a fait !

Il vient de leur donner des munitions pour miner son projet de loi !

C’est décourageant...

PAR LA PORTE D’EN ARRIÈRE

Au risque de passer pour un donneur de leçons, voici ce que devrait dire le premier ministre.

« Dans les années 1960, nous avons sorti la religion catholique des affaires de l’État pour la reléguer dans la sphère privée. Or, depuis quelques années, nous assistons à une montée en puissance des religions. C’est un phénomène mondial. De plus en plus de gens affichent fièrement leurs croyances religieuses. Afin de garantir la neutralité de l’État, et nous assurer que la religion demeure dans la sphère privée, nous croyons (comme plusieurs gouvernements à travers le monde) qu’il est important d’interdire le port de signes religieux chez les fonctionnaires en position d’autorité. »

Voilà.

En d’autres mots : on a sorti la religion par la porte d’en avant, on ne veut pas qu’elle revienne par la porte d’en arrière.

Aucune mention ni des « valeurs » ni de « l’identité » québécoises.

Ne touchez pas à ces thèmes avec une perche de 10 pieds !

C’EST MAL PARTI

J’espère que monsieur Legault corrigera le tir aujourd’hui.

Car il a mal, très mal parti le débat sur son projet de loi qui, par ailleurs, est courageux et nécessaire.