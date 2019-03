Nicola Ciccone revient sur son accident qui a failli lui coûter la vie

Nicola Ciccone s'est entretenu au magazine La Semaine à propos de l'accident de voiture qui a failli lui coûter la vie en 2018.

Le chanteur vient tout juste de sortir un nouvel album, Le long chemin, où il aborde plusieurs thématiques qui l’ont touché, incluant l’événement traumatique de l’accident sur la route.

« L’an dernier, j’ai eu un très grave accident d’auto. J’ai fait un face-à-face. J’ai failli perdre la vie. J’ai été très chanceux de m’en sortir. Ma voiture était une perte totale. On m’a attaché sur une civière en me disant qu’il se pouvait que ma colonne ait bougé et que je sois paralysé », explique-t-il en entrevue.

Plus de peur que de mal

Le chanteur a eu plus de peur que de mal, puisqu’il ne présentait aucune fracture. Il a tout de même souffert d'une entorse cervicale, de deux vertèbres coincées et d'une commotion cérébrale. Cette dernière a d’ailleurs grandement affecté le moral de Nicola, qui habituellement, tente de rester le plus positif possible.

« Au début, j’ai nié avoir subi une commotion cérébrale. À partir du moment où je l’ai accepté, j’ai commencé à me sentir mieux », confie Ciccone.

