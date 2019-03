Nouveaux propriétaires: voici les crédits d’impôt liés à la maison

En collaboration avec

La saison des impôts bat son plein. En effet, vous avez jusqu’au 30 avril pour transmettre vos déclarations de revenus aux autorités fiscales concernées.

Que vous les remplissiez vous-même ou que vous mandatiez quelqu’un pour le faire, vous devez savoir qu’il existe plusieurs crédits d’impôt.

En les réclamant, vous réduisez le montant d’impôt que vous devez payer à l’État.

Si vous êtes nouvellement propriétaire, vous savez que chaque sou compte! Voici comment vous familiariser avec les différents crédits d’impôt liés à l’achat d’une habitation.

Que vous produisiez vos déclarations de revenus en ligne ou sur papier, assurez-vous de bien rassembler tous les relevés, les reçus ou les pièces justificatives nécessaires.

Sachez qu’il est de votre droit de réclamer les prestations et les crédits qui vous concernent. Cet argent vous appartient!

Pour plus d’informations sur les crédits d’impôt existants, qu’ils soient liés à la maison ou non, consultez les sites de Revenu Québec et de l’Agence du revenu du Canada.