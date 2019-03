Québec 21: Jean-François Gosselin «pas fier» de son parti

Jean-François Gosselin, chef de Québec 21, s’est dit «pas fier» de son parti dans la foulée d’un rapport qui blâme des administrateurs de la jeune formation politique municipale.

Le chef de l’opposition à l’hôtel de ville de Québec était interrogé ce midi, en impromptu de presse, au sujet d’un rapport dont le contenu a été révélé ce matin dans Le Journal.

Un vérificateur externe y reproche à des administrateurs de Québec 21 leur «manque de rigueur» ainsi que des «lacunes importantes». Ce vérificateur a toutefois signalé que rien dans ce qu’il avait observé n’était illégal.

«Depuis que j’ai commencé à poser des questions sur certaines dépenses et sur certaines façons de faire, c’est là que ça a dérapé. Je ne suis pas fier de ce qui se passe. J’ai hâte de régler tout ça. J’ai hâte de remettre le parti sur la bonne voie», a-t-il convenu.

Vers un vote de confiance?

M. Gosselin n’a pas dit clairement s’il accepterait ou non de se soumettre à un vote de confiance lors de l’Assemblée générale extraordinaire du parti, prévue pour le 16 avril prochain. «Je n’ai aucun problème de me présenter et de discuter avec les membres», a-t-il glissé, de façon énigmatique. Sans jamais les nommer, M. Gosselin a répété que «certaines personnes doivent repenser leur implication au sein du parti».

Depuis quelques mois, une guerre fratricide oppose les trois conseillers municipaux de Québec 21, d’un côté, au président du parti Serge Marcotte et à sa directrice générale Nancy Piuze, de l’autre.