Réplique d’une Gère-Mène assumée

J’ai lu le texte de Claude qui dénigrait les femmes qu’on appelle communément les Germaine (Gère-Mène). Un homme ouvertement antiféministe en passant. J’ai une réponse pour lui à ce sujet, parce que j’en suis une. Mais moi, je le suis par obligation, non par choix, comme de nombreuses Gère-Mène sur terre.

Je le suis devenue parce que j’ai épousé un Gérard. Pour qui ne saurait pas ce qu’est un Gérard, je le décrirais ainsi : gérarement pris des décisions, gérarement aidé à la maison, gérarement participé à l’éducation des enfants, gérarement su ce qu’il y avait à payer en général pour faire fonctionner la famille, etc.

Je suis devenue une Gère-Mène à une époque où plus rien ne fonctionnait entre mon mari et moi. Il m’a alors fallu prendre les rênes du ménage pour le remettre sur les rails et ça a bien fait l’affaire de mon Gérard. Même si je travaillais à l’extérieur, je m’occupais de la maison dans son entièreté, de l’éducation des enfants, de la comptabilité du foyer, de la comptabilité de son entreprise ainsi que de toutes tâches connexes comme on dit dans le jargon officiel des entreprises.

Comme j’ai toujours été une femme organisée et en forme, ça ne me dérangeait pas de faire tout ça. Quand j’ai pris ma retraite de mon emploi il y a quelque temps, j’ai commencé à respirer. Ayant plus de temps pour abattre ma tâche à la maison, j’ai pu me dégager du temps pour me faire des amies. Je me suis ainsi adonnée à l’exercice trois fois par semaine, au magasinage, aux petits soupers au restaurant, ainsi qu’aux voyages. La belle vie enfin !

Quand mon mari a décidé de prendre sa retraite à son tour, ce fut un choc, car comme Gérard n’avait aucun loisir et qu’il s’ennuyait, il me suivait partout et voulait m’aider dans des tâches qui ne l’avaient jamais intéressé auparavant. J’ai ainsi dû, bien évidemment selon ses envies à lui, me départir de certaines tâches pour les lui confier, tout en prenant soin de lui apprendre comment les faire.

Tout ça m’allait parfaitement. Mais c’est quand il a commencé à vouloir me dicter quoi faire et comment le faire, que les flammèches se sont mises à sortir de moi. Après 40 ans passés à tout faire sans aide, voilà que monsieur se permettait de décréter savoir mieux que moi comment faire les choses. J’étais sur le point de prendre ma valise pour disparaître, quand j’ai décidé de faire un examen de conscience pour réaliser que tout ça était de ma faute. Je l’avais trop gâté. J’ai essayé de lui expliquer ce qui n’allait pas, mais rien à faire, il ne comprenait pas. Alors quand ça devenait trop lourd, je partais voir mes amies. « Voyez-vous monsieur Claude qu’être une Germaine est loin d’être toujours un choix. De grâce, réveillez-vous et aidez votre Germaine. » Le divorce chez les retraités Louise, c’est souvent parmi les Gérard et les Germaine.

Germaine. Hi!Hi!

Je pense que Claude était plus motivé par une envie de se défouler contre les féministes que par une réelle envie d’atténuer un problème de couple du type de celui que vous soulignez. Mais j’ai adoré vous lire et je vous félicite pour l’humilité que vous manifestez en reconnaissant votre part de responsabilité.