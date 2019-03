Saint-Raymond: des brigadiers équipés de caméras pour filmer les conducteurs imprudents

SAINT-RAYMOND | Depuis un an, les brigadiers de Saint-Raymond, une ville située non loin de Québec, ont été équipés de petites caméras corporelles, ce qui leur a permis de filmer de nombreux comportements dangereux.

Un automobiliste qui ne s'immobilise pas malgré la présence d'un brigadier, un autre qui passe littéralement sur le trottoir: c’est le genre de scènes que les brigadiers de Saint-Raymond ont pu capter dans la dernière année grâce à leurs caméras.

«On est très satisfaits et on ne regrette pas d'avoir commencé ce projet-là parce que ça a créé une bonne protection pour les enfants et ça a très bien été», a dit Jean-Claude Paquet, directeur de la sécurité publique de Saint-Raymond.

En un an, les images de cinq automobilistes délinquants ont été envoyées à la Sûreté du Québec.

Et le projet fonctionne si bien que d'autres municipalités ont contacté la Ville de Saint-Raymond afin d'imiter cette municipalité, histoire d'améliorer la sécurité des enfants.

Avec près de 800 jeunes et 14 autobus dans les zones scolaires de Saint-Raymond, l'utilisation des caméras pour leur sécurité va donc se poursuivre.

- D’après le reportage de Sébastien Dubois, TVA Nouvelles