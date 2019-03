Six personnes arrêtées pour un vol dans une résidence à Québec

Le SPVQ a mis la main au collet de six suspects pour un vol dans une résidence privée de la rue Champlain. C’est la vigilance d’un témoin qui a permis l’arrestation des voleurs dans leur véhicule.

Les policiers ont reçu l’appel d’un citoyen qui affirmait avoir aperçu des individus forcer l’entrée d’une résidence vers 14h40 mercredi. Le témoin ajoute voir les suspects entrer et sortir rapidement de la maison avec des objets de valeur qu’ils déposent dans un véhicule de marque Cadillac.



La vigilance du citoyen, qui a pu offrir une description complète du véhicule en plus de son numéro de plaque, a permis l’intervention rapide des policiers du SPVQ. À leur arrivée, les agents ont interpelé six personnes, quatre hommes âgés entre 23 et 35 ans ainsi que deux femmes âgées de 21 et 25 ans.

Dans le véhicule, les policiers ont saisi plusieurs effets volés, décrits comme du «matériel d’opportunité». «C’est tout ce qu’un voleur peut prendre lorsqu’il commet son vol. Donc du petit matériel informatique, des bijoux et autres petits biens. C’est tout ce qui se ramasse rapidement dans une maison et qui peut avoir une bonne valeur de revente», explique David Poitras, porte-parole du SPVQ.

Trois chefs d’accusation

Les six individus arrêtés ont été rencontrés en soirée mercredi par les enquêteurs et feront face à des accusations d’introduction par effraction, de vol et de recel. L’unité d’identification judiciaire s’est également rendue sur les lieux dans le but de recueillir des éléments de preuve.



Le service de police confirme que l’enquête se poursuit dans le dossier. «Il n’est pas impossible qu’ils aient fait d’autres vols, mais pour l’instant ils ne sont accusés que pour se dossier», précise David Poitras.