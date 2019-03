Tyler Bertuzzi donne la victoire aux Red Wings

En complétant son doublé en prolongation, Tyler Bertuzzi a permis aux Red Wings de Detroit de vaincre les Sabres 5 à 4, jeudi soir, à Buffalo.

Lors de la période supplémentaire, le neveu de Todd a décoché un tir sur réception, qui a échappé à la vigilance de Linus Ullmark. Il s’agissait d’ailleurs du troisième but gagnant de l’attaquant de 24 ans cette saison.

Outre Bertuzzi, Dylan Larkin a aussi tiré son épingle du jeu avec deux réussites. L’Américain a ainsi franchi le cap des 30 buts pour la première fois de sa jeune carrière. L’autre marqueur des vainqueurs a été Filip Hronek.

Du côté des Sabres, Kyle Okposo, Marco Scandella, Casey Mittelstadt et Jack Eichel ont été en mesure de battre le gardien Jimmy Howard, qui a réalisé 35 arrêts dans la victoire.

Pour sa part, Ullmark a fait face à 34 tirs dans la défaite.

Les Panthers s’imposent à Ottawa

À Ottawa, Jonathan Huberdeau a secoué les cordages à deux reprises dans la victoire de 5 à 2 des Panthers de la Floride contre les Sénateurs.

Evgenii Dadonov a également connu un fort match en amassant trois points (un but et deux mentions d’aide). Aleksander Barkov et Dryden Hunt ont chacun récolté deux points pour les visiteurs.

Du côté des Sénateurs, Colin White et Brady Tkachuk ont été les marqueurs.

Roberto Luongo a réalisé 28 arrêts devant la cage des Panthers tandis qu’Anders Nilsson a cédé trois fois sur 32 lancers.