Vedette ne rime pas toujours avec succès en affaires

Être une vedette est loin de garantir le succès en affaires, comme viennent de l’apprendre à la dure Caroline Néron et Mahée Paiement, avec leur image de marque.

« Caroline Néron avait une image. Est-ce que c’était suffisant ? demande Johanne Brunet, professeure titulaire au département de marketing de HEC Montréal. Elle avait des ambitions incroyables d’ouvrir des magasins, quand on voit ce que ça coûte. Il y avait plein d’éléments marketing qui ne fonctionnaient pas dans sa vision. »

Aux États-Unis, les Jay-Z, Tiger Woods et Lance Armstrong s’affichent partout. Au Québec, les Georges Laraque, Louis Morissette et Véronique Cloutier s’ajoutent aux Mitsou Gélinas, qui transforment leur nom en marque, pour le meilleur et pour le pire.