Vidéotron s’implique pour le raccrochage scolaire chez les adultes

La compagnie de télécom Vidéotron s’allie avec la plateforme éducative ChallengeU afin que le plus grand nombre d’adultes puissent terminer leurs études secondaires.

Ce premier programme créé par une entreprise s’articulera en trois volets, dont un projet pilote pour que certains puissent intégrer Vidéotron à la condition qu'ils obtiennent leur diplôme grâce à la plateforme ChallengeU «dans un délai raisonnable», précise-t-on.

Il y a aussi un volet scolaire qui permet aux étudiants d’obtenir des privilèges comme des laissez-passer pour des événements sportifs et concerts ainsi qu’un volet professionnel pour que les utilisateurs de ChallengeU bénéficient d’outils pour le marché du travail comme des ateliers d'aide à l'insertion professionnelle.

Certains diplômés «bénéficieront également d'un accès privilégié au processus de sélection pour les postes d'agent de vente, de conseiller service à la clientèle et de conseiller soutien technique chez Vidéotron», souligne-t-on.

«J'ai la conviction que les entreprises peuvent faire une réelle différence, notamment en mettant en place des mesures pour intégrer des raccrocheurs au sein de leurs équipes et en leur donnant tous les outils pour développer leur plein potentiel au sein de nos organisations. Et c'est exactement ce que nous entendons faire», a indiqué Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron.

«Avec plus de 333 000 décrocheurs employés au Québec, nous reconnaissons l'importance des entreprises dans la lutte au décrochage scolaire. C'est pourquoi nous avons créé une solution permettant aux organisations comme Vidéotron de faciliter l'intégration des raccrocheurs au sein de leurs équipes», a fait savoir Nicolas P. Arsenault, PDG de ChallengeU.