FILLION, Steven



À son domicile, le 27 mars 2019, à l'âge de 52 ans, est décédé monsieur Steven Fillion, fils de feu monsieur Gilles Fillion et de feu madame Monique Patry. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 13h au centre commémoratifM. Fillion laisse dans le deuil la mère de ses enfants madame Isabelle Beaulieu; ses enfants: Anthony et Molly; ses sœurs: Sabrina et Peggy (Pascal Minier) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, tantes, oncles et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don au Centre de prévention du suicide de Québec, 1310, 1ère Avenue, Québec QC, G1L 3L1. Pour un don en ligne : https://www.cpsquebec.ca/faire-un-don