5 choses à surveiller aux Écrans canadiens

Le gala des Écrans canadiens, la cérémonie qui récompense chaque année le meilleur du cinéma et de la télévision au pays, aura lieu dimanche soir à Toronto. Le Québec sera particulièrement bien représenté, notamment dans la catégorie du meilleur film, où les cinq finalistes sont des productions québécoises. Voici cinq points à surveiller :

1 Cinq en cinq !

Fait exceptionnel, le Québec est déjà assuré de remporter les honneurs pour le très convoité prix du meilleur film puisque, pour la première fois dans l’histoire du gala, les cinq longs métrages en nomination dans cette catégorie proviennent tous du Québec – un exploit qui n’a certainement pas fait l’affaire du milieu du cinéma canadien. Les cinq finalistes sont donc Chien de garde de Sophie Dupuis, Une colonie de Geneviève Dulude-De Celles, Genèse de Philippe Lesage, Dans la brume de Daniel Roby et La grande noirceur de Maxime Giroux.

2 Les Québécois en tête

Autre signe de la domination québécoise, ce sont ­aussi des films de chez nous qui ont obtenu le plus de nominations. Le thriller de science-fiction Dans la brume de Daniel Roby et le drame La grande noirceur de Maxime Giroux dominent le tableau des finalistes avec huit nominations chacun, suivis d’Une colonie, le premier long métrage de la réalisatrice Geneviève Dulude-De Celles, qui en a obtenu sept.

3 Genèse ou Chien de garde ?

Si on se fie à leurs carrières internationales couronnées de succès, il y a de fortes chances que les films Genèse et Chien de garde se disputent certains des prix les plus importants. Chien de Garde, de la réalisatrice Sophie Dupuis, a notamment raflé deux prix au Gala Québec Cinéma l’an passé et a été choisi pour représenter le Canada dans la course pour l’Oscar du meilleur film en langue étrangère (sans être toutefois retenu parmi les finalistes). Quant à Genèse de Philippe Lesage, il a été présenté dans une cinquantaine de festivals internationaux à ce jour, où il a reçu une dizaine de prix.

4 Compétition féroce

Le Québec est aussi en bonne position de remporter des prix dans les catégories d’interprétation. Théodore Pellerin et Martin Dubreuil sont notamment en lice pour le prix du meilleur acteur pour leurs rôles respectifs dans Chien de garde et La grande noirceur. Notons également une belle présence québécoise du côté des femmes alors que la jeune comédienne Émilie Bierre (Une colonie) disputera le prix de la meilleure actrice avec Rose-Marie Perreault (Les faux tatouages) et Brigitte Poupart (Les salopes ou le sucre naturel de la peau).

5 En télé aussi

Même si le volet télévision des Écrans canadiens est consacré aux productions canadiennes-anglaises, quelques Québécois ont réussi à s’illustrer dans certaines des catégories télévisuelles. C’est le cas notamment de ­Caroline Dhavernas, qui est ­en lice pour son rôle dans la série Mary Kills People tandis que Karine Vanasse est citée pour sa performance dans la minisérie Cardinal. Les réalisateurs Podz et Philippe Gagnon ont aussi été cités, respectivement pour les séries Vikings et Sometimes The Good Kill.

► Le gala des Écrans canadiens sera présenté dimanche à 20 h sur les ondes de la CBC.