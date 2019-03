BOURGEOIS, Diane



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 7 mars 2019 est décédé à l'âge de 66 ans, dame Diane Bourgeois. Elle était la fille des défunts, madame Juliette Cadorette et Monsieurs Léopold Bourgeois. Selon sa volonté, sa famille se réunira en toute intimité pour lui rendre hommage. L'inhumation aura lieu au cimetière de Val-Alain à une date ultérieure. Madame Bourgeois laisse dans le deuil, ses frères et sœurs: Lise (Jérôme Bédard), Jacques, Michel (Sylvie Cadorette), Richard (Linda Tremblay), Danielle et Pierre; ses neveux et nièces: sa filleule Nadia Bédard (Éric Gosselin, Mathis et Léanne), Audrey Bédard (Steve Desrochers, Maude et Lucas), Annick Bédard (François Beaulieu, Victor, Sophie et Mireille), Sarah Tremblay-Bourgeois (Antoine T-Gendron, Alexis et Aude), Jean-Michel Laplante-Bourgeois. Elle laisse également dans le deuil de nombreux cousins, cousines et autres parents et ami(e)s. Merci à tous ceux et celles qui ont entouré cette femme souriante durant sa vie jusqu'à son départ, merci au personnel de l'Enfant-Jésus pour leur approche envers la famille et merci à son fidèle compagnon Macho; chien guide de la fondation MIRA. En guise de sympathie, la famille aprécierait des dons à la fondation MIRA pour permettre à d'autres personnes avec un handicap de poursuivre leur route.