Beaucoup de plaisir avec Les Trois Accords au MTelus:

MONTRÉAL | Les Trois Accords sur scène, c’est toujours une immense fête. Faisant honneur au titre de son dernier album, «Beaucoup de plaisir», paru à l’automne, le groupe a profité de sa rentrée montréalaise pour bombarder un MTelus bondé et démonstratif de son habituelle énergie contagieuse, vendredi.

La salle s’est mise à hurler instantanément lorsqu’un homme à la tête enfouie sous le plastique d’un ballon de plage et jouant des maracas a fait irruption du haut d’une loge, à 20 h 50 tapantes.

«Bonsoir Montréal, nous sommes Les Trois Accords!» a crié le chanteur Simon Proulx, pendant qu’une pétarade d’éclairages aveuglait les spectateurs sur la très évocatrice pièce-titre du plus récent opus. À jauger la réaction ambiante, nos hommes n’avaient pas réellement besoin de présentation.

Les sautillements de Proulx, Pierre-Luc Boisvert (basse), Alexandre Parr (guitare) et Charles Dubreuil (batterie) – qui suaient déjà à grosses gouttes à mi-chemin du concert –, accompagnés pour l’occasion des percussionnistes invitées Mélissa Lavergne et Joannie Labelle, sur «Beaucoup de plaisir», ont créé un effet d’entraînement et tout le MTelus s’est mis à se déhancher.

La thématique du ballon de plage coloré est restée présente, avec quatre joujoux géants du genre suspendus au-dessus des musiciens ou posés par terre, derrière eux, en guise de décor.

Vieux trésors

On n’a pas attendu longtemps la très dansante «Corinne», venue tout de suite après, qui a aussitôt galvanisé un parterre compact qui en connaissait les paroles par cœur.

Les festivités se sont poursuivies avec «Elle s’appelait Serge», qui a fait battre les bras bien haut, et une toujours aussi joyeuse «Hawaïenne», livrée dans un enrobage pesant, résolument rock.

Et ainsi de suite. Allaient s’enchaîner, pendant la soirée, quelques morceaux pigés sur «Beaucoup de plaisir» – «Albino Trois Quart», «Rebecca», «Tout le monde capote», «Bactérie 1» (dédiée aux «laissés-pour-compte»), «Commotion (sur le ponton)», qui ont fait vivement réagir la foule, visiblement entichée des Trois Accords – et beaucoup de «vieux» trésors des Trois Accords pas encore remisés dans les greniers de nos mémoires, la formation pop-rock humoristique demeurant l’une des chouchous des radios québécoises.

On s’est donc gâtés en entonnant en chœur les inoubliables classiques «Loin d’ici», «Bamboula», «Caméra vidéo», «Vraiment beau», «Grand champion» et «J’aime ta grand-mère».

Au moment d’écrire ces lignes, Simon Proulx blaguait que ses comparses et lui se baladaient sur les routes depuis les années 50 et avaient pavé la voie à des monstres sacrés comme Gilles Vigneault, préambule qui allait donner place à «Des dauphins et des licornes».

On anticipait aussi avec excitation les débordements d’enthousiasme que causeraient sans doute «Dans mon corps», «Saskatchewan», la décalée «Retour à l’institut» et l’irrésistible extrait du moment, «Ouvre tes yeux Simon».

Les Trois Accords se produiront en supplémentaires au MTelus, à Montréal, le 7 décembre 2019, et à l’Impérial Bell, à Québec, le 20 décembre 2019. Leur calendrier de tournée peut être consulté sur leur site (lestroisaccords.com). Plusieurs dates affichent déjà complet.