Bel accueil pour Charlotte a du fun aux États-Unis

Le film Charlotte a du fun, de Sophie Lorain, récolte de belles critiques aux États-Unis, où il a pris l’affiche vendredi.

Sorti sous le titre anglophone Slut in a Good Way, le long métrage a été louangé par le prestigieux New York Times, mais aussi par le magazine Entertainment Weeky, qui a donné une note de B+ au film ­québécois, en vantant notamment son audace à aborder le thème de la sexualité des adolescentes sans porter de jugement.

Rafraîchissant

Le site spé­cialisé The Hollywood Reporter a également vanté les mérites de Charlotte a du fun, qu’il a décrit comme « une ­proposition charismatique qui offre un point de vue rafraîchissant et léger sur la libération sexuelle ».

Distribué aux États-Unis par la compagnie Comedy Dynamics, Charlotte a du fun a été lancé vendredi dans une vingtaine de salles réparties dans quelques grandes villes américaines, dont New York, Los Angeles, San Francisco et Austin.

Le film qui met en vedette les jeunes actrices Marguerite Bouchard, Rose Adam et Romane Denis avait pris l’affiche au Québec en mars 2018.