D'adversaire à préposé aux balles...

Après avoir affronté les Blue Jays de Toronto avec l’équipe canadienne junior samedi dernier en Floride, le lanceur Antoine Jean et le receveur Raphaël Pelletier avaient la chance de vivre une expérience bien différente en oeuvrant comme préposés aux balles, en début de semaine, au Stade olympique.

«De voir ces gars-là d’aussi proches, ça me dit que c’est vraiment ça que je veux faire et que c’est ça que je vais faire, a indiqué Jean, avec détermination. Ça vient donner le goût encore plus.»

Si les deux jeunes hommes ont apprécié leur expérience dans le territoire des fausses balles, ce n’était rien comparativement à se retrouver sur le même terrain que les professionnels.

«Quand tu joues contre eux, il ne faut pas que tu sois impressionné, sinon ils vont te le faire payer», a toutefois soulevé Pelletier.

Appelé à identifier une scène marquante de cette défaite de 8 à 3 contre les Jays au stade de Dunedin, le jeune receveur de 17 ans répond sans tarder.

«Il y a Bo Bichette qui a volé le troisième but contre moi, a pesté Pelletier, qui s’en veut encore en fier compétiteur. Mais en bout de ligne, ç’a été une belle expérience. J’ai été le receveur durant tout le match. Je ne pouvais pas demander mieux.»

Martin Chevalier / JdeM

Retirer un premier choix

À propos de Jean, également âgé de 17 ans, il a impressionné au monticule en ne concédant que deux points en trois manches en relève.

«Le premier frappeur que j’ai affronté lors de la septième manche, c’était Jordan Groshans, a noté l’artilleur québécois. C’est quand même un choix de première ronde des Blue Jays au dernier repêchage. On l’a forcé à frapper un roulant à l’arrêt-court.»

Lors de cette dernière manche passée au monticule, Jean a d’ailleurs retiré les Blue Jays, dans l’ordre, forçant successivemment Groshans, Demi Orimoloye et Tanner Kirwer à frapper des roulants à l’avant-champ. Ça concluait bien l’expérience.»

«Il y a un cliché qui dit que tous les matchs sont semblables, mais ce n’est pas vrai, a commenté le jeune homme. Pour cette partie-là, c’était un peu différent. Il y avait plus de gens dans les estrades, il y avait plus de recruteurs. J’étais fébrile et excité quand je suis arrivé sur la butte, mais une fois que j’ai commencé à lancer, j’étais concentré. Je suis un compétiteur et c’est sûr que je voudrais faire un match parfait à chaque fois, mais ça ne peut pas arriver. Globalement, je suis satisfait de la façon que j’ai lancé.»

Comme «ball boy», Jean a également vécu des moments particuliers. Le lanceur partant des Blue Jays Thomas Pannone a échangé quelques mots avec lui avant la partie, tandis que le jeune Québécois a dû lui-même distribuer des autographes aux spectateurs, à la fin de la rencontre, quand les joueurs du club torontois avaient tous regagné le vestiaire.

Qui sait si une balle autographiée par Antoine Jean ne sera pas courue par les collectionneurs un jour? Pour ceux ayant conservé leur balle, ça pourrait faire une belle histoire à raconter...

Un été de rêve

Au cours des prochains mois, Jean et Pelletier poursuivront leurs activités avec les meilleurs joueurs de baseball du Québec et du Canada.

Après des séjours en Floride et en République dominicaine, ils rêvent d’un camp en Australie et d'être sélectionnés pour une compétition majeure, soit la Coupe du monde de baseball des moins de 18 ans, à compter du 30 août en Corée du Sud.

Si Pelletier a par ailleurs déjà accepté une bourse d’études pour se joindre au programme de l’Université Texas Christian dès 2020, Jean étudie présentement différentes offres en provenance de collèges et d’universités aux États-Unis. Le repêchage du baseball majeur est prévu au mois de juin. Les deux jeunes hommes ont de quoi nourrir leurs ambitions.