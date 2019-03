De simples croquis se transforment en paysages réalistes grâce à l’intelligence artificielle!

Le fabricant de cartes graphiques Nvidia, qui a massivement investi en intelligence artificielle ces dernières années, a produit un logiciel prototype capable de métamorphoser n’importe quel gribouillis en une œuvre hautement réaliste.

Ce type d’intelligence artificielle (IA) est mieux connu sous le terme de «réseau adversatif génératif» (GAN), un logiciel qui donne à ses utilisateurs une sorte de pinceau intelligent.

En d’autres mots, ce dernier peut à partir d’un contour très basique remplir l’esquisse avec des textures naturelles comme on peut le voir ici en photo sur le blogue Nvidia .

Le logiciel IA génère ainsi des paysages de manière instantanée et intuitive sans oublier des détails comme la réflexion d’un arbre à la surface d’un lac ou d’un étang.

Bien entendu, pareil logiciel IA qui en est à ses premières démonstrations possède également des limites, ainsi il ne peut pas «peindre» n’importe quelle texture qu’un graphiste a en tête, mais on peut aisément voir tout le potentiel qu’il peut offrir dans des montages vidéo pour l’industrie du cinéma, le tout avec une très grande rapidité.

Parmi les limitations du programme, les immeubles et le mobilier à cause de leurs logique et structure ne sont pas aussi bien réalisés.

Avec cette démonstration technologique, Nvidia n’a pas divulgué ses plans pour son programme IA GAN, mais suggère que ses outils pourront à terme servir notamment aux planificateurs urbains et architectes, ainsi qu’aux développeurs de jeux vidéo.Wow