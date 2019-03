LNH: des déceptions importantes

À une semaine de la fin des activités saisonnières dans la Ligue nationale, il est temps d’y aller de nos déceptions parmi les joueurs disponibles au sein du Pool National de Hockey.

Personne ne tombera de sa chaise de voir le nom de Patrick Laine au sommet de la liste. Les attentes étaient élevées envers l’attaquant finlandais à la suite de ses deux premières saisons prometteuses avec les Jets de Winnipeg et le succès assuré de cette équipe pour la présente saison. Or, Laine a peiné tout au long de l’année à s’inscrire au pointage, et, en date de vendredi, il avait récolté 50 points, dont 30 buts, en 77 rencontres. C’est bien mince pour un joueur figurant au sein de la troisième catégorie d’attaquants.

À Dallas, Jamie Benn a aussi déçu les amateurs qui avaient misé sur lui. Le gros patineur des Stars est en voie de connaître sa pire campagne depuis ses débuts en 2009-2010, si l’on exclut la saison 2012-2013 où les blessures l’avaient ralenti, alors qu’il comptait avant les programmes de vendredi 27 buts et 52 points en 75 rencontres.

Il est de loin le joueur ayant eu la pire production parmi tous ceux de la deuxième ronde, en excluant Taylor Hall, blessé depuis le mois de décembre. Heureusement pour lui, il pourra se reprendre en séries puisque les Stars seront vraisemblablement de la grande danse.

Petite baisse à Pittsburgh

Pour la première fois depuis belle lurette, les Penguins de Pittsburgh ont eu la vie dure par moments durant la saison. À un point où leur qualification en séries n’est toujours pas acquise, en dépit de leurs 95 points qui leur confèrent le troisième échelon de la division Métropolitaine.

Après avoir affiché 98 points au compteur la saison dernière, le Russe Evgeni Malkin a connu une baisse de régime drastique, si bien qu’il n’atteindra pas, à moins d’un revirement majeur, le plateau des 80 points. Quoique ses chiffres feraient rêver dans l’uniforme du Canadien, ses 71 points en 66 matchs le placent bien loin au classement des meilleurs pointeurs du circuit Bettman.

