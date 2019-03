Affaire SNC-Lavalin: des documents fournis par Wilson-Raybould dévoilés

Des documents remis par l’ex-ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould au comité de la justice de la Chambre des communes entourant l’affaire SNC-Lavalin ont été dévoilés vendredi.

Jody Wilson-Raybould a remis la semaine dernière des copies de messages textes et de courriels appuyant son témoignage-choc devant le comité de la Justice. Un enregistrement audio d’une conversation téléphonique avec le greffier du Conseil privé Michael Wernick et sa transcription figurent aussi parmi les documents.

Dans cette conversation, elle exprime clairement qu’elle «tente de protéger» le premier ministre contre «l’ingérence politique» ou «l’ingérence politique perçue».

«Je comprends la volonté de sauver des emplois, c’est ce que nous voulons tous, mais là n’est pas la question. Il s’agit de protéger l’intégrité du premier ministre, car si je devais intervenir, ce serait de l’ingérence; et personne ne pourrait interpréter la chose autrement. La façon dont je m’y prendrais importe peu», explique-t-elle.

Comme elle l'avait exprimé dans son témoignage-choc, Mme Wilson-Raybould peut être entendue prévenir le plus haut fonctionnaire du pays de la pression politique qu'elle estime subir.

«Michael [Wernick], je dois dire que cette conversation, et les précédentes que j’ai eues avec le premier ministre et bien d’autres à ce sujet, est absolument inappropriée et que cela constitue de l’ingérence politique», dit-elle dans la conversation téléphonique.

Mme Wilson-Raybould allègue depuis plusieurs semaines avoir subi des pressions inappropriées et soutenues de la part du premier ministre Trudeau et de son entourage afin qu’elle aide le géant de l’ingénierie SNC-Lavalin à éviter un procès criminel.

M. Trudeau, son ex-bras droit Gerald Butts et le greffier du Conseil privé ayant récemment annoncé sa retraite, Michael Wernick, ont toutefois assuré n’avoir rien à se reprocher.

Une fuite récente dans les médias faisait état d’une dégradation des relations entre Justin Trudeau et Jody Wilson-Raybould bien avant le début de l’affaire SNC-Lavalin. Selon ces informations, la relation aurait commencé à s’éroder aussitôt qu’en 2017 autour d’un désaccord sur une nomination à la Cour suprême.