Des promesses, des promesses, à La Bordée

Jusqu’au 5 avril, le Théâtre La Bordée présente la touchante histoire de Miss Brodie, interprétée par Micheline Bernard (Vice caché, Max inc., Destinées), une ex-enseignante lucide et quelque peu cynique qui replonge dans l’univers de l’éducation le temps d’une suppléance dans une école primaire de Londres. Alors qu’elle peine à tisser des liens avec les autres adultes, elle s’attachera à une jeune élève somalienne qui refuse de parler. Du dramaturge écossais Douglas Maxwell, cette pièce parle de solitude, mais aborde aussi les questions du vivre-ensemble et des accommodements raisonnables. Marie-Christine a rencontré Denis Bernard, qui signe la mise en scène de cette production du Théâtre de La Manufacture. Voyez l’entrevue samedi, à l’émission.

Il s’agit de la première présentation de cette œuvre majeure à Québec. La production a été applaudie par la critique et par le public en 2016, à Montréal. Pour son interprétation, Micheline Bernard a reçu le Prix de la critique 2017.

Information et billets : bordee.qc.ca.