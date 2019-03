Deuxième bébé pour Marie-Ève Janvier?

La fausse couche de Marie-Ève ­Janvier, survenue l’été dernier, ne lui a pas fait mettre une croix sur son désir ­d’offrir un petit frère ou une petite sœur à sa fille Léa, trois ans. La chanteuse et son conjoint, Jean-François Breau, n’ont effectivement « jamais fermé la porte » à l’idée d’avoir un second enfant, confie-t-elle.

« On laisse la vie décider, comme on l’a fait pour Léa. Pour l’instant, j’ai une fille et elle est en santé. C’est cliché, mais c’est ça. On est privilégiés et j’en profite tout simplement », explique-t-elle lors d’une rencontre de presse pour la tournée Forever Gentlemen, mercredi dernier.

Entre-temps, le clan Janvier accueillera un nouveau membre ce printemps puisque la sœur de Marie-Ève donnera bientôt naissance à son premier enfant, un garçon qu’elle prénommera Éloi.

« Elle va accoucher bientôt, je capote ! J’ai tellement hâte de voir cet enfant-là. C’est fou, car c’est la première fois que je vais vivre ça. Je suis super sévère avec ma fille, mais j’ai l’impression qu’avec mon filleul, ça sera différent », croit-elle.