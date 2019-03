BOUFFARD, Noëlla



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 26 mars 2019, à l'âge de 69 ans, est décédée dame Noëlla Bouffard, fille de feu dame Annette Villeneuve et de feu monsieur Arthur Bouffard. Elle était l'épouse de feu monsieur Gilles Daigle. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Stéphane Daigle (Lucie Normandin), Martine Daigle (Steeve Blanchet), Martin Daigle (Valérie Tremblay) et Luc Daigle (Roxanne Lizotte); ses petits-enfants: Franceska Daigle (Cédrick St-Pierre), Gabriel Daigle, Anthony Blanchet, Alysson Blanchet, Frédérik Bisson, Emy Daigle, Lukas Daigle, Mathias Daigle, Maïka Daigle et Evaëlle Daigle; ses sœurs et son frère: Bernadette, Louise (Paul Légaré), Louisette (Maurice Motard), Claudette (feu Fernand Gignac) et Marcel (feu Florence Simard); ses arrière-petits-enfants: Eliott St-Pierre et Elizabeth St-Pierre; sa belle-sœur Raymonde Daigle ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines autres parents en plus de nombreux ami(e)s. Elle est allée rejoindre en plus de ses parents, ses autres frères et sœurs: Mathilda, Guy, Joseph, Claude, Gisèle, Marie-Claire, Michel et Diane. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Les Diabétiques de Québec, 979, de Bourgogne, local 180, Québec (Québec) G1W 2L4, Tél. : 418-656-6241. www.lesdiabetiquesdequebec.org.