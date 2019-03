En amour avec la vie

Le 25e Bal des Grands romantiques, au profit de la Fondation du CHU de Québec, se tient ce soir, dès 18 h 15 (cocktail réseautage) et 19 h 15 (pour la soirée), au Centre Vidéotron, sous la présidence d’honneur de Vincent Chiara, président du Groupe Match.

La soirée, présentée par Québecor et animée pour une seconde année consécutive par Mitsou Gélinas, devrait réunir une fois de plus près de 700 convives issus de la communauté des affaires et des milieux socioéconomiques et politiques qui, par leur présence, manifesteront leur appui envers la Fondation du CHU de Québec. L’objectif de cet événement unique, attendu et le plus prestigieux de Québec qui combine le romantisme d’un bal et les plaisirs de la table, a été fixé à 610 000 $.

La relève est assurée

Photo courtoisie

Fondée en 1987, la Confrérie des Amis du Québec peut compter sur une nouvelle génération de professionnels et d’hommes d’affaires de la région de Québec qui constitue la relève de ce regroupement qui s’articule autour de l’entraide et de la fraternité. Les quelques « p’tits nouveaux » ont été présentés officiellement lors d’un récent dîner hebdomadaire de la Confrérie. À l’avant-plan sur la photo, le doyen, Me Gilles Rivard. À l’arrière, de gauche à droite : Pierre-Alexandre Masson, Yannick Sawyer, Mathieu J. Caron, Marc-Antoine LaRue, Richard Boucher, directeur administratif, Alexandre Paquet, Me Éric Beaudoin et Denis Fecteau.

Bonne retraite

Photo courtoisie

Richard Faucher (photos), de Québec, prend sa retraite aujourd’hui, et ce, après une carrière de 45 ans comme laitier. Embauché le 1er avril 1974 par la Laiterie Cité, à l’âge de 19 ans, Richard n’a pas manqué une journée de travail en 45 ans, que ce soit par la maladie ou les conditions de route ou de météo. Avant sa retraite de chez Natrel (Agropur), il était l’un des derniers et rares laitiers à faire la livraison à domicile. Ses projets maintenant ? Voyager, passer une partie de l’hiver au chaud et peut-être un emploi à temps partiel. Hyperactif Richard ? Sur les photos, Richard Faucher à ses débuts, il y a 45 ans, et plus récemment.

Le monde est petit

Photo courtoisie

L’ancien pro de golf Bruno Bérubé (Trois-Saumons, Lévis, Lac St-Joseph), maintenant chez Produits Avantage Plus, pensait bien passer des vacances au Mexique incognito. Ce sera pour une autre fois. À l’aéroport, il croise Édith, son ancienne responsable des départs au club de golf de Lévis, qui sur un autre vol allait aussi au même hôtel au Mexique. Lors d’une ronde de golf, au magnifique Secrets Playa Mujeres Golf & Spa, Bruno (à droite sur la photo) s’est retrouvé en compagnie du docteur Denis Boucher et de son épouse Lyse Guay Boucher. Denis est le frère de Clément Boucher, ex-président du club de golf de Lévis, avec qui Bruno a travaillé. Le monde est petit.

Anniversaires

Photo courtoisie

Pauline Marois (photo), femme politique et ex-première ministre du Québec, 70 ans... Suzanne Gagnon, copropriétaire du restaurant Le Laurie Raphaël... Maxim Lapierre, ex-attaquant de la LNH, 34 ans... Jennifer Capriati, joueuse de tennis, 43 ans... Éric Lavigne, ex-entraîneur de la LHJMQ (2002-2011) et maintenant coordonnateur aux sports du Cégep Garneau, 53 ans... Elle Macpherson, actrice et mannequin, 56 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 29 mars 2018. Rusty Staub (photo), 73 ans, ancien joueur-vedette des Expos de Montréal... 2016. Jean C. Lapierre, 59 ans, ancien politicien et chroniqueur politique... 2016. Michel Latulippe, 71 ans, cofondateur de Métal Léger L et V de Québec... 2016. Jean Bissonnette, 81 ans, réalisateur et producteur de télévision québécois (Moi et l’autre)... 2014. Douglas Penney, 79 ans, le père de Steve Penney (ex-LNH).