En mode contre-attaque

WINNIPEG | En encaissant trois buts en troisième période face aux Islanders de New York, jeudi soir, les Jets ont reçu une gifle en plein visage. Une défaite qu’ils chercheront à venger contre le Canadien.

L’entraîneur-chef Paul Maurice n’était évidemment pas très satisfait au lendemain de ce revers crève-cœur. Les Insulaires avaient quitté le Bell MTS Place, la veille, avec deux précieux points en inscrivant deux buts en 33 secondes en toute fin de rencontre.

Même si ses hommes occupent le premier rang de la division centrale dans la conférence de l’Ouest, ils ne pouvaient se permettre d’échapper cette partie, puisque les Predators de Nashville qui ont défait les Penguins de Pittsburgh, vendredi soir, ont 94 points, le même nombre que Winnipeg.

Une bannière

Comme l’a souligné l’attaquant Mathieu Perreault à l’entraînement vendredi matin, les Jets désirent accomplir une partie de leur mission. Dans leur mire, ils visent une première bannière de division depuis leur retour à Winnipeg en 2011-2012. L’an dernier, ils étaient arrivés à court de trois petits points.

« C’est important de finir en tête, c’est l’objectif de la fin de saison. On veut accrocher une bannière pour nos partisans, a indiqué Perreault. On veut aussi l’avantage de la patinoire. Nous visons à remporter quatre de nos cinq derniers matchs au calendrier. »

Défensive à corriger

Et bien que ses Jets soient menaçants en zone offensive, ils cherchent encore à peaufiner la défensive alors qu’ils occupent le 15e rang de la LNH à ce chapitre. Un aspect important s’ils désirent terminer avec force et allonger la fièvre des séries dans les plaines canadiennes.

C’est justement ce qui a fait défaut jeudi soir face aux Islanders. Des erreurs fatales ont coûté la victoire. La brigade offensive a livré une solide performance face à la meilleure unité défensive du circuit Bettman. De mauvaises couvertures, des joueurs clés oubliés et des instants de mollesse ont mené à leur perte.

« Il faut utiliser cette défaite pour apprendre, identifier les lacunes et livrer une meilleure performance demain (samedi soir). Il n’est pas question de pointer du doigt les erreurs et de repasser les bandes vidéo en présentant ce que nous avons fait de mal, a fait savoir Maurice, estimant que sa bande n’a pas été épargnée par les voyages depuis la pause du match des étoiles. Il faut créer une bonne stratégie pour éviter de reproduire ces erreurs. Il faut agir en équipe. »

À la mi-mars, les Jets avaient aussi encaissé une dure défaite à domicile dans une intense bataille face aux Sharks de San Jose. Les Californiens avaient marqué avec cinq secondes à écouler au cadran.

La jeune équipe avait rebondi en remportant les quatre duels suivants.

« Ce sont de bonnes leçons ces dernières semaines. Le danger avec une jeune équipe, spécialement quand elle connaît du succès, c’est qu’elle doit continuer à apprendre, a expliqué l’entraîneur-chef qui dirige l’une des plus jeunes équipes du circuit. Durant la saison, on reçoit des droites au menton qui nécessitent de revoir et recentrer certains aspects du jeu. Avant les éliminatoires, c’est formateur. »