Éric Bruneau donne la réplique à Armie Hammer

Éric Bruneau a récemment décroché son tout premier rôle dans une production américaine. Le comédien tourne présentement Dreamland aux côtés de Gary Oldman, Armie Hammer et Lily-Rose Depp dans la métropole.

« C’est un film sur le trafic de dicodin et de fentanyl, qui se tourne ici, depuis un mois. J’ai dix jours de tournage qui finiront en avril. C’est une super distribution et le scénario est vraiment bon, et l’action se passe à Montréal et à Detroit », annonce-t-il, croisé à la première de la pièce Britannicus, au Théâtre du Nouveau Monde, jeudi dernier.

Le plus clair de son temps sur le plateau, il le passe auprès d’Armie Hammer. Leurs personnages respectifs se croisent dans le cadre de leurs activités illégales respectives.

« Je joue un trafiquant de fentanyl à Montréal et toutes mes scènes sont avec Armie Hammer. Je croise aussi Lily-Rose Depp. Les comédiens américains restent à Montréal jusqu’en mai », indique-t-il.