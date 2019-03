Finalement!

Le projet de loi que vient de déposer la CAQ sur la laïcité, voilà ce qui aurait dû être fait par Jean Charest dès 2009 s’il avait été un tant soit peu sérieux avec la Commission Bouchard-Taylor. Cette commission avait été instituée par un gouvernement libéral pour se pencher sur les questions de laïcité et d’accommodements raisonnables.

Nous nous sommes rendu compte à l’époque que le gouvernement Charest avait créé cette commission pour gagner du temps et pour distraire la population. Ils n’ont jamais eu l’intention de mener à terme la démarche. Un autre parti aura pris le relais dix ans plus tard.

D’ailleurs, il y a probablement un lien à établir entre l’inaction du Parti libéral en la matière et sa défaite électorale de l’automne. Le Parti libéral a rompu son lien avec la vaste majorité des électeurs francophones en faisant du surplace et des faux-semblants sur cette question. Selon le dernier sondage Léger, le PLQ ne recueille plus que 10 % d’appui chez les francophones. Matière à réflexion !

Astres alignés

Les éléments pour mener cette démarche à bon port sont aujourd’hui réunis. Le gouvernement jouit d’un appui solide. Il arrive avec une approche raisonnable, ouvert aux compromis et à entendre les autres. Le ministre responsable, bien qu’il sonne passablement « langue de bois », fait preuve de prudence et de modération dans ses propos. Au moins un parti d’opposition, le PQ, aborde positivement la démarche.

Cette question est dans l’air depuis plus d’une décennie. Assez de temps pour réaliser que nous n’obtiendrons jamais d’unanimité sur une telle question. Mais assez de temps aussi pour mesurer qu’une solide majorité de la population se rallie à l’approche actuelle. Tout en respectant les libertés religieuses de chacun, les personnes qui se retrouvent en position d’autorité au nom de l’État devraient s’abstenir de porter des signes religieux dans l’exercice de leur fonction.

Ce projet de loi doit être discuté et étudié sereinement par notre Parlement. Dans mes rêves, nous aurions droit à un débat non partisan, un peu dans l’atmosphère de « Mourir dans la dignité ». À la fin de l’exercice, ce projet de loi doit être adopté. Enfin !

D’ailleurs, François Legault a tout à fait raison de souhaiter que cette adoption soit faite avant l’été. Reporter toute la discussion ainsi que le vote final à la session parlementaire de l’automne prochain n’apporterait absolument rien, sinon que de la tension inutile. Personne ne changera d’idée durant l’été et aucun éclairage nouveau n’émanera du firmament.

Désobéissance

Que dire de la Commission scolaire English-Montréal qui a déjà annoncé son intention de prôner le non-respect de la loi ? Il s’agit d’une instance publique, une créature du gouvernement chargée d’administrer les services d’éducation à l’échelle locale. Les dirigeants d’un tel organisme qui prônent la désobéissance civile mériteraient d’être congédiés sur-le-champ.

Ils le mériteraient, mais ce n’est pas ce qu’il faut faire dans une recherche de débat apaisé. Ils doivent néanmoins être rappelés à l’ordre par TOUS les partis à l’Assemblée nationale.