«Game of Thrones» : Les coulisses de la série dévoilées dans un documentaire de deux heures

Alors que les fans de Game of Thrones comptent les jours avant la diffusion du premier épisode de la dernière saison, prévue le 14 avril sur HBO, la chaîne payante a dévoilé qu’un documentaire de deux heures sera diffusé après la fin de la série.

Baptisé Game of Thrones: The Last Watch, le documentaire plongera dans l’univers épique de la série lors du tournage de la dernière saison.

Entre révélations et secrets de tournage, les fans découvriront l’envers du décor le dimanche 26 mai sur HBO.

La fin approche pour les fans de Game of Thrones ainsi que pour les acteurs et actrices de cette série culte.

Pourtant, HBO a déjà pensé à un moyen pour surmonter ce prochain blues qui pourrait surgir à l’issue de la diffusion du dernier épisode prévu pour le 19 mai prochain sur son antenne.

Un documentaire de deux heures fera découvrir aux téléspectateurs l’envers du décor de cette série exceptionnelle.

Réalisé par Jeanie Finlay, le documentaire de deux heures retracera le tournage de la dernière saison de Game of Thrones et l’expérience de la réalisatrice qui a eu accès aux coulisses pendant une année.

Le documentaire «plonge profondément dans la boue et le sang pour dévoiler les larmes et les triomphes associés au défi de ramener à la vie le monde fantastique de Westeros dans de véritables studios, champs et stationnements de l’Irlande du Nord», a déclaré HBO.

Si ce documentaire ne fait aucunement partie de la huitième saison de Game of Thrones, il fournira cependant des révélations sur les plus grands mystères du tournage de la série et donnera un accès sans précédent aux acteurs et actrices ainsi qu’à toute l’équipe de tournage qui ont permis de donner vie au Royaume des Sept Couronnes depuis presque dix ans.

Avant de découvrir les secrets de la réalisation de Game of Thrones, les aficionados du roman épique de George R.R. Martin pourront enfin découvrir l’ultime saison dès le 14 avril sur HBO.